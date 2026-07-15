Estabilizados también los incendios de Querol y Pontons, cerca de Aiguamúrcia (Tarragona)

Helicóptero bombardero trabaja en las tareas de extinción del incendio en Pla de Manlleu, a 8 de julio de 2026, en Pla de Manlleu, Aiguamurcia, Tarragona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han conseguido estabilizar también la noche de este miércoles los incendios de Querol y Pontons, cerca de Aiguamúrcia (Tarragona).

Ambos incendios se habían reanudado este miércoles afectando a un total de 14 hectáreas, que sumadas a las que ya habían quemado en jornadas anteriores suman un total de 162 hectáreas.

El fuego había empezado en dos puntos diferentes muy cerca del perímetro de los otros incendios que afectaron la zona en los últimos días.