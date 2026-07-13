Estabilizan el 95% del perímetro del incendio en Aiguamúrcia (Tarragona)

El jefe de la región de emergencias de los Bombers de les Terres de l'Ebre (Tarragona), Ricard Expósito - EUROPA PRESS

TARRAGONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la región de emergencias de Bombers de la Generalitat en las Terres de l'Ebre (Tarragona), Ricard Expósito, ha dicho que está estabilizado el 95% del perímetro del incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) y que durante la mañana de este lunes ha habido "un par de reproducciones" del fuego, todas dentro del perímetro principal.

"Significa que la superficie no ha aumentado de forma significativa y estamos intensificando la vigilancia para evitar que hagan grandes cualquier reproducción y pueda actuar de la forma más rápidamente posible", ha dicho en una atención a los medios desde el centro de mando en Sant Jaume dels Domenys (Tarragona).

El viento ha cogido una dirección de sur-sureste "muy definida" con velocidades de 27 a 30 kilómetros por hora en la estación de Vila-rodona (Tarragona).

El inicio de un incendio en Lladurs (Lleida) a mediodía "también acabará repercutiendo" en la disponibilidad de recursos aéreos, en un momento en el que asegura que comienza el período de más riesgo en Aiguamúrcia.

AGENTS RURALS

El subinspector de los Agents Rurals Antoni Mestre ha dicho que el fuego ha afectado a 142 hectáreas, la mayoría de zona forestal arbolada, de las cuales 20 han afectado a Aiguamúrcia, 40 a Pontons y 80 en Querol (Tarragona).

Preguntado por las causas, no ha descartado ninguna hipótesis y ha añadido que se está investigando junto a los Mossos d'Esquadra la "recurrencia" de incendios en la zona, tras los dos focos que se estabilizaron y controlaron el viernes y el sábado.

PROTECCIÓ CIVIL

La jefa de Protecció Civil en Tarragona Marta Ortín ha cifrado en 220 las personas de los 4 núcleos de población evacuados este lunes desde las 7.00 (de las cuales 67 están en el casal de Vila-rodona), además de 62 perros y gatos.

Ha dicho que, de darse por controlado el fuego este lunes por la noche, los vecinos podrían volver a sus casas.