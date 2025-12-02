La estación de Metro Ciutadella-Vila Olímpica acaba su adaptación a personas de movilidad reducida

Archivo - Ascensor en la estación de Ciutadella-Vila Olímpica. - GENERALITAT - Archivo

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha finalizado la adaptación a personas con movilidad reducida de la estación de Ciutadella-Vila Olímpica del Metro de Barcelona, informa en un comunicado este martes.

Los trabajos han comportado una inversión de 5,8 millones de euros, financiados a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Se han instalado tres ascensores para conectar la calle con los andenes (uno para conectar la calle con el vestíbulo y dos para comunicar el vestíbulo con los andenes) y los andenes se han ajustado a la altura de los trenes.