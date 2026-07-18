La estación de montaña de Boí Taüll (Lleida) inaugura la tirolina doble "más larga" de Catalunya

La nueva tirolina doble de la estación de Boí Taüll - GOVERN

LLEIDA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La estación de montaña de Boí Taüll (Lleida), gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) bajo la marca Pirineu365, ha inaugurado este sábado la tirolina doble "más larga" de Catalunya, bajo el nombre T-1000, con una longitud de 1.020 metros.

Se trata del segundo tramo de una primera tirolina, la T-200, que se puso en marcha el verano pasado, por lo que la distancia completa de las dos tirolinas es de 1.220 metros, informa el Govern en un comunicado.

El presidente de FGC, Carles Ruiz, ha destacado la apuesta por buscar "desestacionalizar y mejorar la competitividad y la economía de los territorios de montaña" lo que, dice, genera oportunidades de vida y cohesión territorial.

Ha subrayado que las estaciones de FGC generar un 11% del PIB de las comarcas de montaña y ha dicho que la Vall de Boí es un "ejemplo claro" de como compaginar el patrimonio cultural, natural y gastronómico con las actividades como destino deportivo.

TIROLINA

Esta tirolina está ubicada en la base de la estación, saliendo de una cota de 2.037 metros y desciende hasta la cota de 1.935 metros (102 metros de desnivel), desde donde un vehículo de 9 plazas vuelve a llevar a las personas hacia el punto de salida.

Los descensos los pueden hacer personas que pesen entre 50 y 120 kilos y los saltos en modalidad de tándem estarán disponibles también para niños a partir de 6 años y con un peso mínimo de 20 kilos, siempre que vayan acompañados de un adulto.

En un primer momento los descensos se realizarán sentados, en posición de parapente, y la modalidad de descenso en posición horizontal se pondrá en marcha más adelante.

OTRAS ACTIVIDADES

Durante la temporada de verano esta estación también ofrece actividades como el Telecadira Vaques, que ofrece paseos en altura, rutas de senderismo y e-bike y yincanas.

Además, hay actividades familiares y dirigidas al público infantil como un circuito de motos eléctricas de cross infantil y un inflable en la terraza de la zona de restauración para menores de 5 años.

Boí Taüll ha sido nominada en la categoría de mejor estación de esquí estatal del año 2026 por los World Ski Awards, una distinción anual que promueve la organización internacional World Travel Awards.