Las estaciones de esquí catalanas mantienen buenas previsiones para Semana Santa

Vallter, Port del Comte y Tavascan, las primeras en cerrar



LLEIDA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de esquí catalanas que siguen abiertas mantienen buenas previsiones de llegada de usuarios durante la Semana Santa pese a las altas temperaturas de los últimos días.

Siguen abiertas las de Boí Taüll, Espot Esquí, Port Ainé, La Molina y Vall de Núria de FGC, y La Masella y Baqueira Beret, mientras que las estaciones de Vallter, Port del Comte y Tavascan cerraron su dominio esquiable entre el 23 y el 25 de marzo debido a las condiciones meteorológicas.

Fuentes de FGC han explicado a Europa Press que "intentarán alargar" la temporada de las estaciones que siguen abiertas hasta el 9 y 10 de abril, aunque dependerá del día a día de la meteorología.

Han explicado que las estaciones de la parte occidental de los Pirineos --Boí Taüll, Espot Esquí y Port Ainé-- están "bien de nieve, especialmente Boí Taüll", por lo que prevén la llegada de esquiadores por Semana Santa.

Baqueira Beret prevé despedir la temporada el 10 de abril, fecha de cierre que se marcó a principios de temporada, y fuentes de la estación han dicho que esperan que por Semana Santa vayan a esquiar "al menos las personas que tienen forfaits de temporada".

Fuentes de La Masella han afirmado que la estación seguirá abierta "hasta cuando se pueda" aunque no nieva y las temperaturas no bajan de los -5 grados en la zona desde hace mucho, por lo que no es posible la producción de nieve.

El riesgo por nevadas está activo desde el sábado hasta este domingo en el Pirineo de Lleida, según ha avisado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que precisa que las nevadas podrán acumular más de 10 centímetros de nieve a partir de los 1.000 metros.

VALLTER, PORT DEL COMTE Y TAVASCAN

En cuanto a las estaciones catalanas cerradas, fuentes de Port del Comte han explicado a Europa Press que cerraron "preventivamente algunos días de la semana pasada" y quedaron a la espera de que hubiera precipitaciones, que finalmente no llegaron.

Vallter ha informado en un comunicado que los usuarios con forfait de temporada comprado en la estación podrán esquiar en el resto de instalaciones de FGC hasta final de temporada, "con el objetivo de minimizar el impacto en los clientes de esta situación excepcional".

Tavascan ha explicado vía Instagram que el telesilla se mantiene abierto para el uso turístico y para el esquí de montaña, con horario de 8.30 a 14.00.