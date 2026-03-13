Las estaciones de esquí de FGC han registrado 140.000 visitantes diarios este invierno

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la inauguración este viernes del Niu de l'Àliga, el refugio guardado más alto del Pirineo oriental - GENERALITAT

GIRONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha calificado de "histórica" la temporada de invierno en las estaciones de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), con más de 140.000 visitantes diarios.

Así lo ha expresado en la inauguración este viernes del Niu de l'Àliga, el refugio guardado más alto del Pirineo oriental, una actuación de la que ha dicho que "forma parte de la apuesta del Govern y FGC por modernizar las estaciones de montaña y adaptarlas a los retos del turismo actual".

En los últimos dos años, ha destacado la consellera, "se han invertido más de 4 millones de euros en La Molina", entre la reforma del Niu de l'Àliga (Girona) y otras actuaciones, como la adecuación de la Placeta o la mejora de los sistemas de producción de nieve para mejorar su eficiencia.

Por su parte, el presidente de FGC, Carles Ruiz, ha subrayado que, con esta reforma, se ha generado "un espacio renovado, con nuevos valores, con más vidas que las que tenía, con una nueva sala polivalente y un refugio ampliado y renovado".

"Hemos continuado con los valores iniciales de La Molina, estación pionera en muchos ámbitos, cuna del esquí catalán", ha concluido.