Estaciones de montaña de FGC impulsan el pastoreo de verano para el mantenimiento de pistas

La Molina - FGC

LLEIDA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de montaña de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han impulsado, entre junio y octubre, el pastoreo de 7.000 ovejas, cabras, vacas y caballos para el mantenimiento de pistas durante el verano, informa FGC este lunes en un comunicado.

Esta ganadería extensiva ayuda a una gestión sostenible del territorio y, además, a mantener los prados que, en invierno, sirven como pistas de esquí en La Molina, Vall de Núria, Vallter, Espot, Port Ainé y Boí Taüll.

La acción del ganado permite controlar el crecimiento de la vegetación, favorece la conservación de los hábitats naturales, con una mejora de la biodiversidad y la polinización, y ayuda a preservar el paisaje característico de las zonas de montaña.

El pasto contribuye a conservar una cubierta vegetal estable, protege el suelo frente a los procesos de erosión y favorece que las pistas lleguen a la temporada de invierno en condiciones óptimas.

El presidente de Ferrocarrils, Carles Ruiz, ha destacado que las ovejas y otros herbívoros mantienen la vegetación baja y homogénea, "dejando las pistas rasuradas lo que facilita una mejor distribución y compactación de la nieve en invierno".