En estado crítico un hombre por el incendio de un piso en Tremp (Lleida)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre resultó herido crítico este miércoles por la noche tras incendiarse un piso en la calle Alcalde Rosell de Tremp (Lleida), por lo que fue trasladado al hospital Moisès Broggi, según informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en 'X'.

El fuego afectó principalmente a la cocina de la vivienda y también resultó herido leve otro hombre, derivado al hospital de Tremp.

El aviso del incidente se produjo a las 22.39 horas y el SEM activó 3 ambulancias, mientras que los Bombers de la Generalitat desplazaron 4 dotaciones, que extrajeron al hombre más afectado por los efectivos del cuerpo.