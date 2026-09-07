En estado grave 2 de los 3 heridos en una explosión en la Facultad de Química de Tarragona

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TARRAGONA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos de las tres personas afectadas por una explosión en la Facultad de Química de Tarragona de la Universidad Rovira i Virgili este lunes por la mañana se encuentran en estado grave, según han informado fuentes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.

Se trata de un hombre y una mujer, que han sido trasladados al Hospital Joan XXIII de Tarragona, mientras que la tercera afectada, otra mujer, ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital de Santa Tecla, también en Tarragona.

El SEM ha activado un total de 6 ambulancias y a un equipo territorial junto a los Bombers de la Generalitat, que a su vez se han desplazado con siete unidades terrestres y el Grupo de Apoyo en Incidentes con presencia de riesgos tecnológicos (GRIT).

La explosión se ha producido sobre las 9.17 horas en la vitrina del laboratorio de bioquímica de la facultad de Química, ubicado en la calle Marcel·lí Domingo, cuando se hacía un traspaso de ácido nítrico de un recipiente a otro, según han informado los Bombers en un mensaje .

La explosión, que ha causado quemaduras a los heridos, ha provocado daños en esa parte del laboratorio, sin que se haya registrado una afectación estructural.