En estado grave un niño tras caer de un segundo piso en Mollerussa (Lleida)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en L´Hospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un niño de unos 2 años se encuentra en estado grave tras precipitarse accidentalmente por el balcón de un segundo piso en Mollerussa (Lleida).

Según han explicado fuentes cercanas a Europa Press, los hechos han sucedido sobre las 17.00 horas cuando un peatón ha alertado de que un niño estaba herido grave.

Los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias para esclarecer las causas del suceso, aunque todo apunta a que habría podido cruzar una puerta corredera que daba al balcón, ha trepado por este y ha caído al vacío.

Un helicóptero medicalizado del SEM ha trasladado al niño al hospital, donde permanece ingresado.

La investigación policial sigue abierta.