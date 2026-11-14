Esteban augura una "ofensiva total" del PP y Vox contra el PNV si forman gobierno

El presidente del EBB, Aitor Esteban - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha augurado que, si se forma un gobierno entre el PP y Vox tras las próximas elecciones generales, los primeros meses serán de una "ofensiva total" más contra su formación que contra EH Bildu.

En una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este sábado, ha asegurado que el PNV no entrará ni hablará en mayorías donde participe Vox porque va en contra de sus valores, al tiempo que ha admitido que tampoco ambiciona repetir una legislatura como la actual: "Chubasquero, paraguas y aguantaremos".

Esteban ha destacado la trascendencia de los próximos comicios al señalar que son unas elecciones legislativas en las que Euskadi tiene una "agenda muy especial", y ha advertido de que la ausencia de una voz vasca propositiva en Madrid sería negativa para el autogobierno y la ciudadanía vasca.

RIVALIDAD CON EH BILDU

Respecto a su rivalidad con EH Bildu, ha afirmado que aunque comparten territorio tienen un modelo de país "absolutamente distinto" con propuestas muy diferentes en materia económica y social.

Ha defendido que las instituciones deben marcar la ruta a medio y largo plazo, pero ha subrayado la necesidad de colaborar con una sociedad viva, las empresas y los agentes sociales para que el concierto económico funcione.

INDUSTRIA Y ALTA VELOCIDAD

En el plano económico, ha calificado de inconcebible la desindustrialización en el País Vasco y ha situado la innovación y una respuesta europea rápida ante China y la política arancelaria estadounidense como los dos retos más importantes.

Sobre las infraestructuras ferroviarias y la red de alta velocidad vasca pendiente de inaugurar, ha sostenido que "sería un cachondeo" que no se acabara una obra ya hecha, y ha criticado la obsesión del Gobierno socialista por subvencionar de forma general el transporte público por encima del gasto destinado al mantenimiento de la red.

Finalmente, en materia de inmigración, Esteban ha reclamado un "plan serio" al Estado español tras tachar la gestión actual de caos, y ha advertido de que los recursos públicos en vivienda, sanidad y educación son finitos y requieren ordenación para garantizar la integración.