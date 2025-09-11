Esteban (PNV) defiende que Catalunya y Euskadi estén unidas en "defensa de la soberanía"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, junto con representantes de Junts en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova
El presidente del PNV, Aitor Esteban, junto con representantes de Junts en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova - EUROPA PRESS
Publicado: jueves, 11 septiembre 2025 10:20

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho este jueves que Catalunya y Euskadi deben estar unidas en "defensa de la soberanía" y la capacidad de decidir, textualmente.

"Aunque cada uno tiene sus peculiaridades, estamos unidos en un sentimiento nacional", ha asegurado en declaraciones a los medios después de participar en la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova junto a la delegación de Junts.

Además, ha asegurado que Catalunya y Euskadi "tienen que poner mucha atención, a partir de ahora, al marco europeo", y ha reconocido sentirse muy a gusto de estar en Barcelona participando en los actos de la Diada.

