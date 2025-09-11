Esteban (PNV) defiende que Catalunya y Euskadi estén unidas en "defensa de la soberanía"

El presidente del PNV, Aitor Esteban, junto con representantes de Junts en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova - EUROPA PRESS

BARCELONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha dicho este jueves que Catalunya y Euskadi deben estar unidas en "defensa de la soberanía" y la capacidad de decidir, textualmente.

"Aunque cada uno tiene sus peculiaridades, estamos unidos en un sentimiento nacional", ha asegurado en declaraciones a los medios después de participar en la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova junto a la delegación de Junts.

Además, ha asegurado que Catalunya y Euskadi "tienen que poner mucha atención, a partir de ahora, al marco europeo", y ha reconocido sentirse muy a gusto de estar en Barcelona participando en los actos de la Diada.