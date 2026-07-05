Estiu al Baix 2026 Next Llobregat reivindica "la diversidad" del sur metropolitano de Barcelona

Estiu al Baix 2026 de Next Llobregat - NEXT LLOBREGAT

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El editor de Next Llobregat, Joan Carles Valero, ha reivindicado "la diversidad" del sur metropolitano de Barcelona en la presentación de la edición impresa de Estiu al Baix 2026, publicación anual que destaca el patrimonio, cultura y potencial turístico de L'Hospitalet de Llobregat y la comarca del Baix Llobregat (Barcelona).

Lo ha dicho en la presentación de Estiu al Baix 2026 (que se puede descargar gratuitamente en PDF) en Gavà (Barcelona), a la que han asistido la alcaldesa, Gemma Badia; el consejero de Turismo del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Javier González, y la periodista Nagore Mínguez, ha informado la publicación en un comunicado.

Valero ha celebrado la "consolidación" del magazine digital nextllobregat.cat y el relevo generacional en la cabecera, con la incorporación de jóvenes periodistas que apuestan no solo por informar, sino enriquecer, dar contexto, inspirar y ayudar a entender un territorio complejo, contradictorio y extraordinario, según él.

También ha explicado que tanto los Anuarios monográficos y prospectivos como los Estiu Baix, editados por nextllobregat.cat, nacen con la voluntad de ofrecer contenidos que mantengan su vigencia más allá de la actualidad inmediata, y que se conciben para seguir siendo útiles y consultables con el paso del tiempo.

Ha dicho que cada número combina "el análisis del presente con una mirada hacia el futuro para ofrecer una visión amplia del territorio"; ha definido L'Hospitalet y el Baix Llobregat como un territorio formado por personas trabajadoras, honestas y luchadores, y ha añadido que el objetivo es explicar todo lo que hace singular a la comarca.

BADIA Y GONZÁLEZ

Badia ha asegurado que el Baix Llobregat no tiene nada que envidiar a otros destinos turísticos y ha animado a los ciudadanos a sentirse orgullosos de su territorio: "Lo tenemos todo", y ha reivindicado una comarca que combina playas, espacios naturales, historia y oferta cultural.

Por su parte, González ha invitado a descubrir el Baix Llobregat, que subraya que ya es un "referente" en turismo sostenible e inteligente, y ha abogado por promover un modelo turístico inclusivo, accesible y respetuoso con el entorno.

MÍNGUEZ

Mínguez, una de los 40 periodistas que ha participado en el proyecto, ha detallado que Estiu al Baix 2026 tiene como ejes principales el Año Gaudí 2026, el Parc Agrari, el litoral del Delta de Llobregat, el turismo sostenible, la gastronomía de proximidad y el "reto" de una identidad turística propia.

También ha dicho que la publicación invita a mirar la comarca con otros ojos y poner en valor un patrimonio que a menudo pasa desapercibido para quienes conviven con él día a día.