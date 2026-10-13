Estopa anuncia nuevo disco y una gira por España en junio y julio de 2027

Estopa entes de la rueda de prensa en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona (UB) para anunciar su nuevo disco y gira para 2027- DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estopa ha anunciado este martes un nuevo disco llamado 'La Maketa', que saldrá el 20 de noviembre y en el que recuperan canciones inéditas de sus inicios junto a nuevos temas, así como una gira de 4 conciertos por España en junio y julio de 2027.

En una rueda de prensa en la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de Barcelona (UB), David y Jose han explicado que el primer adelanto del álbum es 'Bicho raro', que se publicará este viernes 16 de octubre; la venta de entradas será el sábado 17, y la preventa del disco será este domingo 18 (coincidiendo con que 'Estopa', su primer álbum, salió el 18 de octubre de 1999).

Los conciertos serán en Valencia (Estadio Ciutat de València el 12 de junio), Barcelona (Estadi Olímpic Lluís Companys el 18 de junio), Sevilla (Estadio La Cartuja el 26 de junio) y Madrid (Ryadh Air Metropolitano el 9 de julio).

(HABRÁ AMPLIACIÓN)