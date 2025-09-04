Estopa firmará la selección musical del Piromusical de la Mercé de Barcelona 2025

Archivo - El grupo Estopa actúa durante el concierto ‘Barcelona amb València’, en el Palau Sant Jordi, a 29 de noviembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

Los hermanos David y José Manuel Muñoz, los Estopa, serán los encargados de la selección musical de canciones que sonarán en el Piromusical de la Mercè 2025, el tradicional espectáculo de clausura de la fiesta mayor de Barcelona, que se celebrará el 28 de septiembre a las 22 horas en la avenida Reina Maria Cristina.

En un comunicado este jueves, el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha destacado que Estopa es uno de los grupos "más emblemáticos surgidos en Catalunya y que ha conectado con distintas generaciones con su estilo único".

"El grupo, que ha celebrado 25 años de trayectoria y sigue siendo una referencia clave en la escena musical, compartirá con el público de La Mercè una selección de las músicas que les emocionan y les hacen vibrar, pero a la vez muy pensada para establecer un diálogo armónico y poderoso con el diseño de los equipos de Pirotecnia Igual", ha añadido.

Desde 2023, el Piromusical ha contado con la selección musical de algún artista de "renombre" con una relación especial con Barcelona, siendo el Sónar el primer encargado para conmemorar su 30 aniversario con un recorrido por las voces y ritmos de los cinco continentes.

Por su parte, el año pasado fue la cantante Rosalía la responsable de la selección, quién además aprovechó para estrenar mundialmente su nueva canción 'Omega' junto al cantante Ralphie Choo.