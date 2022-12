Estrada (CUP) critica que ERC "no va más allá de la retórica" en su ponencia sobre el referéndum

Apuesta por la "confrontación democrática" y acusa a ERC de pactismo con el Gobierno

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha criticado que ERC "no va más allá de la retórica" en su ponencia política en la que propone un referéndum pactado que fije un apoyo mínimo del 55% para que gane el 'sí'.

En rueda de prensa este martes en la Cámara catalana, ha asegurado que la ponencia política de los republicanos "ignora el principal escollo" para que haya un referéndum pactado, que no es, a su juicio, un porcentaje mínimo de apoyo, sino que el Estado niega el derecho de autodeterminación a Catalunya, según ella.

"La única manera de salvar ese escollo es desde la confrontación democrática", ha defendido Estrada, que se ha preguntado si ERC está dispuesta a generar las condiciones de movilización para conseguir esa confrontación, tras lo que ha acusado a los republicanos de seguir una política pactista con el Gobierno central.

Estrada ha reiterado que el pacto entre PSOE y ERC para reformar el Código Penal (CP) es "una reforma dirigida a conseguir salidas individuales y no colectivas como la amnistía o el derecho a la autodeterminación", después de que hayan pactado la derogación del delito de sedición y la reforma de la malversación.

"No podemos aceptar ni reformas, ni renuncias", ha asegurado la diputada anticapitalista, que ha reprochado que ERC y Unidas Podemos (UP) hayan presentado enmiendas al texto presentado por PSOE y UP para modificar el delito de desórdenes públicos agravados a raíz de las protestas de los movimientos sociales.

Estrada ha sostenido que estas reformas del CP pueden "abrir la puerta a que más acciones políticas puedan ser judicializadas", y ha puesto como ejemplo el despliegue de una ley de vivienda catalana o desplegar la energética catalana, hechos que podrían ser constitutivos de malversación, según ella.

PRESUPUESTOS CATALANES

Ha subrayado que la CUP sigue estando "más cerca de la enmienda a la totalidad que de poder negociar" los Presupuestos catalanes de 2023, ya que considera que el Govern no está proponiendo cambios estructurales ni políticas nuevas, sino que está respondiendo a la agenda política de la patronal y del Gobierno, en sus palabras.

Estrada ha negado que el Ejecutivo catalán quiera impulsar unas cuentas expansivas, y ha argumentado que el aumento del Presupuesto se destina a hacer frente "al pago de suministros, al gasto tendencial y al aumento de la deuda".

"ERC se siente cómoda con estas políticas y se parece a lo que defendía la antigua Convergència", ha afirmado la diputada, que ha afeado que se esté negociando incluir proyectos como el Hard Rock, la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat y del Cuarto Cinturón.

FONDO DE TRANSICIÓN NUCLEAR

Ha explicado que la CUP votará en contra en el pleno de esta semana de la tramitación por lectura única de la proposición de ley de PSC-Units para modificar el Fondo de Transición Nuclear, ya que asegura que esta tramitación exprés "impide el debate" en profundidad.

Estrada ha explicado que la CUP propone una distribución de estos fondos a los territorios a 30 kilómetros de las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona) a través de un sistema ponderado en función de la distancia, el número de habitantes y el tamaño de los municipios afectados dentro de este radio.

También reclama que estos fondos deben "revertir en la financiación de medidas para mejorar el medioambiente" y que el dinero solo pueda estar gestionado por agentes públicos, entidades sin ánimo de lucro y pymes, y no por grandes empresas, una condición que asegura que no contemplan los socialistas ni el Govern.