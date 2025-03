Estrada (CUP) reclama "inversión a la altura" del momento que vive el sistema de Rodalies

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada en una atención a los medios en la movilización 'Per un servei ferroviari digne per a tothom' en Tarragona

BARCELONA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada ha reclamado este sábado "inversión a la altura" de la situación, a su juicio, límite que vive actualmente el sistema de Rodalies de Catalunya.

"La consellera Paneque no puede pedir paciencia, lo que hace falta es inversión a la altura del momento, hace falta respeto por el conjunto de las usuarias", ha lamentado en una atención a los medios en la movilización 'Per un servei ferroviari digne per a tothom' en Tarragona.

Asimismo, ha vinculado la situación actual del servicio con una "desidia" por parte de Madrid, pero también de los diferentes Ejecutivos de la Generalitat que, a su juicio, no lo han tomado como una prioridad.