Estrada reivindica la utilidad de la CUP para "combatir los discursos de la extrema derecha"

BARCELONA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de la CUP a las elecciones catalanas, Laia Estrada, ha reivindicado la utilidad de la CUP en el Parlament y en los municipios de Catalunya para "combatir los discursos de la derecha y la extrema derecha".

En un acto este viernes en Mataró (Barcelona), junto a la número 3 por Barcelona, Pilar Castillejo; el 4, Xavier Pellicer; y la 15, Pat Sillah, el partido ha puesto de manifiesto la "necesidad de desplegar políticas sociales para hacer frente a las ofensivas de la extrema derecha", informa en un comunicado.

Estrada ha advertido de que actualmente "el españolismo y la derecha están completamente movilizados" y ha defendido que la mejor garantía, en sus palabras, para combatirlos es el voto a la CUP.

La candidata ha reivindicado la Renta Básica Universal, una energética pública o la ley del derecho al aborto "para hacer frente a la ofensiva de los derechos sexuales y reproductivos" que, a su juicio, se está produciendo.

Por su parte, Castillejo ha destacado la necesidad de defender el catalán y ha insistido en que se "debe hacer un esfuerzo de pasar de la resistencia a la acción con la lengua".

Pellicer ha acusado a los gobiernos de izquierdas abonar el terreno, dice textualmente, a los discursos de odio: "Cuando la izquierda no hace de izquierda, no desplega las políticas del país, aparece una alternativa que no es la real. Es la extrema derecha, lleve la bandera que lleve".

Por último, Sillah ha criticado la radicalización y naturalización de los discursos de odio que, según ella, se está produciendo en esta campaña electoral, y ha llamado a salir a votar el 12M porque "la extrema derecha irá a votar".