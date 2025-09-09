Estrella Damm celebrará La Mercè con conciertos de Mushka, Rigoberta Bandini y Lia Kali

Cartel de los conciertos de La Mercè de Estrella Damm - ESTRELLA DAMM

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Estrella Damm celebrará las fiestas de la Mercè 2025 con conciertos de Mushka, Rigoberta Bandini y Lia Kali el viernes 26 de septiembre a partir de las 21 en la playa del Bogatell de Barcelona, informa en un comunicado este martes.

Mushka inaugurará la noche a las 21 con su ritmo de reggaeton, dancehall y trap con su característico toque sentimental y nostálgico, y a las 23 la seguirá Rigoberta Bandini con un directo "cargado de humor, crítica social e introspección", en plena gira de su disco 'Jesucrista Superstar'.

A la 1 cerrará la noche Lia Kali con su mezcla de rap, flamenco y soul, su fusión de sonidos orgánicos y digitales y una "mirada innovadora" hacia la tradición: acude a la cita para interpretar los temas de su último trabajo, 'Kaelis'.

Los días 27 y 28 de septiembre, la Antigua Fábrica Estrella Damm se convertirá en el punto de encuentro para propuestas musicales "de formato íntimo y con identidad catalana", apostando por el talento joven y emergente.

La programación de este año, enmarcada dentro del BAM - Barcelona Acció Musical, girará alrededor de la tradición y la canción contemporánea revisitada, y del pop contemplativo con tintes electrónicos; y estará acompañada por una oferta gastronómica a cargo de 'foodtrucks' locales y de autor.