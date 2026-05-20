Estrenan en Tarragona el documental sobre la lucha contra el vertido de un barco hundido en 1937

Presentación del documental 'Operación Woodford' - SALVAMENTO MARÍTIMO

TARRAGONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha presentado este miércoles en el Teatret del Serrallo, en Tarragona, el documental sobre la 'Operación Woodford', una actuación de buceo que se llevó a cabo en 2012 para extraer 450 m3 de hidrocarburo que permanecía en los tanques de un petrolero hundido en la costa de Castellón en 1937.

El documental recoge el trabajo realizado desde 2009 para eliminar el riesgo de contaminación que suponía el pecio del petrolero inglés Woodford, hundido en 1937 frente a las costas de Castellón tras ser torpedeado por un submarino italiano durante la Guerra Civil, informa Salvamento Marítimo en un comunicado este miércoles.

La crónica estrenada permite conocer en detalle las fases de esta operación, la tecnología empleada y el esfuerzo humano que hizo posible un hito en la lucha contra la contaminación marina, convirtiéndose así en una "actuación sin precedentes".