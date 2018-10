Estudiantes cortan la Diagonal de camino a la manifestación contra el 3+2

Publicado 26/02/2015 11:40:19 CET

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estudiantes universitarios han cortado la avenida Diagonal a la altura de Palau Reial entre las 10.45 y las 11.00 horas de este jueves, según la Guardia Urbana, para dirigirse a plaza Universitat de Barcelona, donde está convocada la manifestación central de la huelga en contra de los grados de tres años.

El portavoz del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) Luca Reventós ha explicado a Europa Press que en Diagonal con Passeig de Gràcia se ha producido otro corte del tráfico, cuando se han reunido unos 200 estudiantes de Secundaria procedentes de bloques de varios barrios barceloneses.

Bajo el lema 'No al 3+2 y a la Estrategia Universitaria 2015', los estudiantes reclaman aplazar la aplicación del decreto a 2018 y no aplicarlo en caso de que no se garanticen másters a precio público y becas suficientes.