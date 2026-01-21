Un estudio confirma que la exposición a partículas finas aumenta el riesgo de cáncer de pulmón

Archivo - Las torres de las Tres Chimeneas de Sant Adrià del Besós desde el Mirador de Torre Baró, a 12 de diciembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) de la Fundación La Caixa ha confirmado que la exposición a partículas finas aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, y que este efecto se observa de forma similar en todos los subtipos histológicos.

El trabajo, publicado en la revista 'Environmental Pollution', ha analizado la relación entre distintos contaminantes atmosféricos y los principales subtipos de cáncer de pulmón (no microcítico y microcítico), informa ISGlobal en un comunicado de este miércoles.

El cáncer de pulmón no microcítico, que representa la mayoría de los diagnósticos, incluye adenocarcinoma, carcinoma escamoso y carcinoma de células grandes, que se diferencian por el tipo de células afectadas y su localización dentro del pulmón; el microcítico, por su parte, es menos frecuente pero más agresivo y tiene una fuerte relación con el tabaquismo.

Numerosos estudios ya han apuntado a la contaminación del aire exterior, especialmente la exposición a partículas finas en suspensión, como un carcinógeno para el cáncer de pulmón, pero no se conoce del todo cómo influye en la incidencia de los distintos subtipos del cáncer ni si afecta a cómo éste evoluciona después del diagnóstico.

SEGUIMIENTO DE 25 AÑOS

El estudio ha incluido más de 122.000 personas de la cohorte estadounidense 'Cancer Prevention Study II', de la American Cancer Society, a partir de 1992, cuyos participantes actualizaron cada 2 años sus datos personas y diagnósticos de cáncer hasta 2017.

Para cada participante se estimó su exposición anual a distintos contaminantes: partículas finas PM2,5; PM10; dióxido de azufre (SO2); dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO).

El análisis tuvo en cuenta la variación de la exposición a lo largo del tiempo y ajustó los resultados por múltiples factores individuales, incluido un historial del tabaquismo, y detectó 4.282 casos de cáncer de pulmón en la cohorte.

DISTINTOS CONTAMINANTES

El estudio confirmó que la exposición a partículas finas (PM2,5) aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, y que dicho efecto se observa de forma similar en todos los subtipos histológicos, incluidos el adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células grandes.

El análisis reveló asociaciones "relevantes" con varios contaminantes gaseosos --en particular NO2, O3 y SO2--, sobre todo en cáncer de pulmón microcítico.

El dióxido de nitrógeno (NO2) fue el que mostró una relación más fuerte con el adenocarcinoma, el subtipo más frecuente de cáncer de pulmón, mientras el ozono (O3) se vinculó con mayor riesgo de carcinoma de células grandes.

En cambio, no se encontraron asociaciones consistentes entre los contaminantes gaseosos analizados y el carcinoma microcítico, fuertemente vinculado al tabaquismo.

MENOR SUPERVIVENCIA EN ALGUNOS PACIENTES

En cuanto a la supervivencia tras el diagnóstico, no se observaron asociaciones claras en el conjunto de los pacientes, si bien el SO2 se relacionó con una supervivencia menor en quienes presentaban enfermedad en estadios tempranos.

La autora principal del artículo e investigadora de ISGlobal, Michelle C. Turner, ha destacado que los resultados refuerzan "la importancia de integrar la calidad del aire local en los planes de atención sanitaria, evaluando la exposición ambiental de cada paciente para identificar riesgos adicionales".