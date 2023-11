El estudio de diseño La Casa de Carlota, premiada por los World Down Syndrome Awards 2023

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estudio de diseño de la agencia de comunicación Roman, La Casa de Carlota, ha ganado el World Down Syndrome Award 2023 en la categoría Empleo Inclusivo, que otorga Down Syndrome International (DSi) a proyectos sobre la vida de personas con síndrome de Down.

En un comunicado este miércoles, el estudio se ha mostrado satisfecho como "el primero del mundo que incluye en su equipo a creativos con discapacidad intelectual", y que ya fue distinguido por la ONU en 2018 como referente en innovación e impacto social.

Los premios se entregarán el 21 de marzo de 2024 precisamente en Naciones Unidas, en la sede central de Nueva York.

El fundador del estudio y Chief Creative & Purpose de Roman, José María Batalla, lo ha considerado un espaldarazo a una "ética empresarial ante el nuevo paradigma social".

La presidenta y CEO de Roman, Silvia Alsina, ha destacado que la mejor manera de acercarse a una inclusión laboral real es "liderar el cambio desde dentro de las organizaciones".