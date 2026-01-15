Un estudio identifica cómo una bacteria respiratoria obtiene lípidos directamente del cuerpo

El equipo de investigadores a cargo del estudio. - IR SANT PAU

BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un equipo multidisciplinario ha revelado un mecanismo clave que permite a la bacteria humana 'Mycoplasma pneumoniae' --responsable de neumonías atípicas y otras infecciones respiratorias-- obtener colesterol y otros lípidos esenciales directamente del cuerpo humano.

El descubrimiento, publicado en 'Nature Communications', ha contado con el liderazgo de investigadores del Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau), el CiberDem, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) y el Centro de Regulación Genómica (CRG), informa Sant Pau en un comunicado de este jueves.

El hallazgo es "especialmente relevante" porque se trata de una bacteria principalmente conocido como respiratorio, pero distintos estudios --como este-- muestran que puede llegar a otros tejidos del organismo, especialmente aquellos con un entorno rico en lípidos.

Comprender cómo consigue esta colonización extrarespiratoria ayuda a explicar manifestaciones clínicas fuera del pulmón y aporta pistas sobre su posible contribución a procesos inflamatorios sistémicos.

PROTEÍNA P116

El estudio demuestra que la proteína P116 actúa como un sistema altamente eficiente de captación de lípidos, capaz de extraer colesterol y otras especias lipídicas tanto de lipoproteínas humanas --incluidas LDL y HDL-- como de distintos tipos celulares.

También revela que un anticuerpo monoclonal dirigido específicamente contra P116 bloque "de forma notable" la captación de colesterol por parte de la bacteria, un proceso imprescindible para su supervivencia, lo que a su vez limita su capacidad para adhersirse a lesiones aterscleróticas humanas.

Los investigadores destacan que impedir dicha adhesión es "especialmente relevante" porque la presencia de 'Mycoplasma pneumoniae' en placas vulnerables podría favorecer la inflamación local y comprometer la estabilidad de la lesión.

FORMA MODIFICADA DE LA BACTERIA

El equipo ha usado también una forma modificada e inocua de la bacteria, diseñada para usarse como herramienta biotecnológica con la finalidad de estudiar cómo se distribuye dentro del organismo.

En experimentos con ratones hipercolesterolémicos, la bacteria modificada se concentra de forma selectiva en el hígado y en las placas aterosclerósticas, lo que la convierte en un "vehículo potencial" para transportar moléculas terapéuticas o agentes diagnósticos hacia los tejidos donde más se necesita.

La capacidad de orientación específica abre una vía "prometedora" en un sector emergente de la biotecnología como es el uso de microorganismos vivos modificados como sistemas de liberación dirigida de moléculas terapéuticas.

En el caso de 'Mycoplasma pneumoniae', su metabolismo minimalista y su dependencia de los lípidos del huésped lo convierten en "especialmente interesante como plataforma manipulable y segura".