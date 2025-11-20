Un estudio identifica la célula de origen de un tumor pediátrico muy agresivo

Archivo - Fachada del edificio del Parc de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona y el Instituto de Investigación Sant Joan de Déu ha identificado la célula de origen del Sarcoma de Ewing, un tumor pediátrico de gran agresividad.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Communications', abre la puerta a averiguar qué factores desencadenan la progresión del tumor y sus posibles vulnerabilidades, informa el Hospital del Mar en un comunicado este jueves.

Aunque la tasa de curación se mueve entre el 60% y el 70% de los casos, la toxicidad de los tratamientos quimioterapéuticos actuales deriva en efectos secundarios en los niños, por lo que saber dónde se origina la enfermedad puede permitir abordajes "más dirigidos y precisos".

PRESENCIA PRECOZ

Una de las principales características del Sarcoma de Ewing es que, a diferencia de la mayor parte de los tumores, se produce por un único oncogen.

Dos genes se combinan para generar uno nuevo, adquiriendo nuevas funciones que le confieren la capacidad de desarrollar la enfermedad cuando se expresa en las células madre embrionarias mesenquimáticas, como ha demostrado el nuevo estudio.

Se trata de las células que forman el mesénquima, el tejido embrionario del cual se derivan, entre otros, el tejido muscular y conectivo del cuerpo y los vasos sanguíneos y linfáticos.

REPRODUCIR EL MECANISMO

El estudio ha conseguido, por primera vez, reproducir este mecanismo, generando y purificando células mesenquimáticas embrionarias humanas a las que se ha introducido el oncogen que origina el Sarcoma de Ewing.

Aunque estas células no presentan características tumorales 'in vitro', cuando se inoculan en ratones generan tumores parecidos al Sarcoma de Ewing, manteniendo los patrones celulares y transcripcionales propios del sarcoma.

La célula de origen del Sarcoma de Ewing ya está en el feto durante su desarrollo intrauterino, y la hipótesis de los investigadores es que al llegar a la pubertad los factores hormonales provocan que la célula que ya tiene el oncogen genere el tumor.

Con estos resultados, el equipo tiene un modelo experimental para saber cómo es esta célula y estudiar qué cambios sufre hasta llegar a ser tumoral, de forma que se podrán analizar sus puntos fuertes y débiles, así como los factores que desencadenan su proliferación y diseminación del tumor, para desarrollar futuros tratamientos.