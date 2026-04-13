Un estudio con participación de IrsiCaixa logra curar el décimo paciente de VIH del mundo

Los investigadores de IrsiCaixa que han participado en el estudio. - IRSICAIXA

BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)

Un estudio del Hospital Universitario de Oslo (Noruega), con participación de IrsiCaixa, ha documentado el décimo caso de curación del VIH tras someterse a un trasplante de células para tratar un cáncer hematológico.

El trabajo, publicado en la revista 'Nature Microbiology', forma parte del consorcio internacional IciStem 2.0, coordinado por IrsiCaixa, que desde su creación ha seguido a 40 personas con VIH sometidas a trasplante de células madre y ha publicado 4 casos de curación, inform IrsiCaixa en un comunicado de este lunes.

El paciente de Oslo es un hombre de 62 años con VIH al que se le diagnosticó un cáncer del sistema inmunitario que requirió un trasplante de células madre; en estos casos, se buscan donantes con una determinada mutación genética que impide la entrada del virus en las células.

La investigadora de IrsiCaixa, Maria Salgado, ha explicado que en el caso de Oslo no se encontró un donante compatible en los registros, así que se opto por su hermano, que "de forma inesperada era portador de la mutación".

"Este paciente se ha convertido de curación con un trasplante procedente de un hermano y, junto con el paciente de City of Hope (Estados Unidos), uno de los de mayor edad descritos", ha apuntado.

2 AÑOS DESPUÉS

2 años después, bajo supervisión médica, se interrumpió el tratamiento antirretroviral, y 3 meses más tarde, no se detectó ADN viral intacto ni virus con capacidad de replicación, ni tampoco VIH en el intestino.

Además, la respuesta inmunitaria específica frente al virus fue disminuyendo progresivamente, lo que sugiere que el sistema inmunitario dejó de detectarlo al no estar presente, y 4 años después de haber dejado la medicación, el paciente "continúa sin rastro detectable del virus".

MÁS CASOS

Salgado ha señalado que habrá más casos de curación más allá de los 4 seguidos por IciStem, sumados a los 6 descritos fuera del consorcio: "Sabemos que habrá más porque contamos con una cohorte amplia ya en seguimiento, y con algunos casos en evaluación para valorar la interrupción del tratamiento y comprobar si pueden controlar el virus sin medicación".

El análisis conjunto confirma el papel protector de la mutación CCR5-32, ya que cuando el donante tenía dos copias, se ha conseguido la remisión del VIH y, en cambio, en varios casos con una sola copia o ninguna el virus ha reaparecido tras retirar la medicación.

Aun así, los pacientes conocidos como Berlín 2 y Ginebra lograron la curación pese a que sus donante no presentaban la doble mutación, lo que implica que CCR5-32 aumenta las probabilidades de éxito pero "no es el único mecanismo implicado".

MÁS ALLÁ DEL TRASPLANTE

Los investigadores buscarán ahora trasladar lo aprendido a estrategias menos invasivas, como la terapia con células CAR-TE que explora el grupo GREC de IrsiCaixa.

Se trata de una tecnología ya consolidada en cáncer que consiste en modificar las propias células inmunitarias del paciente para que "reconozcan y destruyan" las células diana del VIH.

"Sería como 'limpiar' la circulación de células infectadas para que el organismo pueda repoblarse con células sanas", ha apuntado Salgado.

Otros equipos también investigan terapias génicas para modificar el gen CCR5 e inducir la mutación CCR5-32, bloqueando así la entrada del virus en las células, si bien estas aproximaciones se encuentran en "etapas preliminares".