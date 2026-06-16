Un estudio revela el mecanismo que permite a ciertos virus persistir en los mosquitos sin matarlos

Imagen de archivo - Mosquito tigre - RUGS - Archivo

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, apoyado por la Fundación La Caixa, ha revelado el mecanismo que permite a virus como el chikunguña y el dengue persistir en los mosquitos sin matarlos, lo que "facilita su transmisión", informa la fundación en un comunicado este martes.

Publicado en 'PLOS Biology', demuestra que, en las células de los mosquitos los virus no se comportan como en las humanas, ya que "en lugar de tomar el control total de la maquinaria celular para producir grandes cantidades de proteínas virales, en los mosquitos los virus adoptan un enfoque más moderado".

El equipo de la UPF, liderado por Juana Díez, ha observado que, en los mosquitos, aunque el material genético del virus se acumula en las células, la producción de proteínas virales está "limitada".

"Es como si el virus bajara el volumen de su propia actividad", explica el coprimer autor del estudio Marc Talló; y este fenómeno, conocido como represión de la traducción, permite que el virus siga replicándose sin sobrecargar ni dañar a la célula que lo hospeda.

Se trata de un equilibrio "sutil": el virus necesita producir suficientes partículas para garantizar su transmisión sin que su actividad sea demasiado intensa, algo que acabaría matando al mosquito y, con ello, su propio vehículo de propagación.

Según el estudio, en mosquitos este ajuste se logra porque, a diferencia de en los humanos, el virus no consigue optimizar completamente el uso de la maquinaria celular, y esto permite alcanzar un nivel de virus suficiente para una transmisión efectiva "sin afectar de manera significativa a la biología del insecto".

FUTURAS APLICACIONES

La investigación se ha realizado en modelos celulares y para progresar hacia futuras aplicaciones farmacológicas se tendrán que confirmar los resultados "en condiciones más cercanas a la realidad", incluyendo estudios en mosquitos infectados tras alimentarse con sangre infectada.

"En un contexto en el que los virus transmitidos por mosquitos avanzan hacia nuevas regiones, entender los mecanismos que regulan su supervivencia y transmisibilidad deja de ser una cuestión puramente académica", comenta Talló.