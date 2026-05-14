Un estudio señala a la IA y el Big Data como "determinantes" en la visita médica del futuro

Foto de familia de la presentación del informe. - CESIF-INIZIO

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la consultora Inizio y la escuela de negocios Cesif ha mostrado que el 61% de los encuestados considera que la inteligencia artificial (IA) y Big Data serán "determinantes" en la personalización y eficacia de la relación con los profesionales sanitarios.

El informe, bajo el nombre 'El Futuro de la Visita Médica', concluye que la transformación del modelo de visita médica ya no responde a una evolución incremental, sino a un cambio "estructural", informan Inizio y Cesif en un comunicado.

Dicha transformación se caracteriza por la digitalización, el uso avanzado de datos, la IA y las nuevas formas de relación con los profesionales sanitarios; en ese contexto, el estudio anticipa un crecimiento del 15% de la visita médica híbrida en 5 años.

Según el trabajo, el 51% de médicos valoran especialmente el contenido personalizado que ofrecen la IA y el Big Data, seguido de la información científica relevante (30%), lo que "refuerza la importancia del valor clínico en la interacción con el representante".

UNA "PROFUNDA EVOLUCIÓN"

El estudio, basado en la opinión de 60 directivos del área de ventas y marketing de la industria farmacéutica en España, identifica una "profunda evolución" en las competencias que demandará el sector en los próximos años.

La capacidad de personalizar la información según las necesidades concretas del profesional sanitario se sitúa como "la habilidad más relevante" para el 25% de expertos consultados.

Destacan también la inteligencia emocional y la empatía (17%), el conocimiento y manejo de herramientas de IA y análisis de datos (12%) y la flexibilidad para adaptarse al cambio tecnológico (12%).

VALOR "REAL" PARA MÉDICO Y PACIENTE

El informe se ha presentado en la Universitat CEU Abat Oliba (CEU UAO), en un acto inaugurado por el vicerrector de Estrategia e Internacional de la universidad, Swen Seebach, y la directora de carreras profesionales de Cesif, Lourdes Martínez.

El Sales and Operations Director de Inizio Engage, Pedro del Valle, ha señalado que la clave de la visita médica será la capacidad de personalizar cada interacción, apoyándose en la tecnología para ofrecer un "valor real al médico y al paciente".

Por su parte, la CEO de Cesif, Clara campos, ha destacado la importancia de "anticiparse a las nuevas necesidades del mercado laboral farmacéutico".