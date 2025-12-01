Archivo - Eulen Seguridad obtiene la calificación de seguridad para operar en el sector químico de Tarragona. - XIJIAN - Archivo

TARRAGONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Eulen Seguridad, perteneciente al Grupo Eulen, ha obtenido la Calificación de Seguridad de la Asociación de Empresas Químicas de Tarragona (AEQT) y Asociación de Empresas de la Industria Química de Tarragona (AEST), necesaria para poder operar en el sector químico de Tarragona, informa en un comunicado este lunes.

Este certificado es un sistema de calificación en seguridad que requiere superar una auditoría que garantiza que se cumplen con los estándares de seguridad de la asociación y con la normativa de prevención de riesgos laborales.

Actualmente, la compañía cuenta con más de 250 vigilantes en Tarragona y un total de 15.000 a nivel internacional en todos los países en los que tiene presencia.