Eurecat defiende una bioeconomía rural basada en innovación, participación y sostenibilidad

Muestreo de Bioresilmed en un arrozal en el delta del Ebro. - EURECAT

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Eurecat ha subrayado, coincidiendo con el Día Internacional del Cambio Climático, la importancia de impulsar "una nueva bioeconomía rural basada en la innovación, la participación y la sostenibilidad", informa en un comunicado este viernes.

Para ello, el centro tecnológico propone iniciativas como el desarrollo de un modelo de créditos de carbono para cultivos mediterráneos, el turismo regenerativo y la creación de empleo verde en sectores vinculados a la naturaleza, con el objetivo de preservar los territorios rurales "como una de las claves para alcanzar la neutralidad climática".

El director del Centro de Resiliencia Climática, Carles Ibáñez, ha destacado que "la innovación que impulsa Eurecat quiere garantizar que esta transición sea justa, sostenible y reproducible en otras regiones mediterráneas".

En esta línea, el proyecto Bioresilmed, impulsado por Eurecat, ha desplegado en el delta del Ebro y en el territorio AlVelAl, en el altiplano de Almería, Granada y Murcia, una red de fincas piloto para el fomento de la bioeconomía y la resiliencia climática.

También ha implementado un programa de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como el metano, en los arrozales costeros, así como de captura de dióxido de carbono en los cultivos leñosos.

"Los humedales costeros, como el Delta del Ebro, están amenazados por la erosión, la salinización y la pérdida de biodiversidad, mientras que los paisajes del interior, como el territorio AlVelAl, se enfrentan a la sequía, la desertificación y los incendios", explica el director de Soluciones Climáticas y Servicios Ecosistémicos (Climses, por sus siglas en inglés) de Eurecat, Nil Álvarez.

LIVING LAB EBRE BIOTERRITORI

Con el objetivo de revertir estos efectos, Bioresilmed ha llevado a cabo acciones como la creación del Living Lab Ebre Bioterritori, un "espacio pionero de cocreación y experimentación de estrategias de adaptación climática".

En este sentido, se ha generado "una comunidad de práctica con representantes de empresas pioneras en turismo regenerativo, agricultores, administración, entidades de conservación, científicos y ciudadanía", para el fomento de la bioeconomía en el delta del Ebro, con una visión de transformación del territorio a 25 años.

El consorcio Bioresilmed, liderado por Eurecat, cuenta como socios con el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF, UAB), la Fundación Aland, la Fundación Catalunya La Pedrera, la Fundación Empresa y Clima (FEyC), SEO/BirdLife y la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona).