Eurecat lidera un proyecto para transformar biomasa de bosques en productos textiles sostenibles

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat está liderando un proyecto que permitirá convertir la biomasa producida por la gestión de los bosques en fibras de celulosa regenerada para la industria textil, en línea con el impulso a la bioeconomía, informa en un comunicado este viernes.

En colaboración con el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya y la Universitat de Lleida (UdL), el proyecto transforma restos de poda, ramas o madera de menor calidad en productos como las fibras de celulosa regenerada para textiles sostenibles y materiales innovadores.

De este modo, pretenden contribuir a la reducción de la carga de combustible en los bosques y fomentar la creación de industrias locales y la economía circular en el mundo rural.

En el marco del proyecto, denominado Texwoods, Eurecat trabaja en el aprovechamiento de los residuos forestales en aplicaciones de alto valor a través de nuevas tecnologías de biorrefinería a partir de biomasa lignocelulósica, es decir, procedente de materiales vegetales como la madera.

Asimismo, aplica tecnología de hilatura en húmedo innovadora a la celulosa recuperada, para la obtención de tejidos sostenibles y circulares "tan necesarios en el contexto actual de economía lineal".