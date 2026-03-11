Eurostars Hotel Company crea la marca Dorma Hotels para cliente de ocio con 29 hoteles en 6 países

Archivo - Uno de los hoteles de Eurostars - SERGIO LÓPEZ-EUROSTARS - Archivo

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eurostars Hotel Company, cadena hotelera de Grupo Hotusa, ha creado la marca Dorma Hotels, su colección de hoteles orientada al viajero vacacional y que sumará 29 hoteles distribuidos en 6 países: España, Eslovenia, Francia, Hungría, Italia y Portugal.

"Esta nueva enseña nace para dar respuesta a las necesidades del viajero actual con una propuesta clara: poner el foco en los básicos bien resueltos", informa la empresa en un comunicado este miércoles.

Los establecimientos de la marca se caracterizan por "ubicaciones estratégicas en el centro de las ciudades o destinos vacacionales, diseño cuidado y un servicio cercano".

El despliegue de Dorma Hotels se realizará de forma progresiva, con el objetivo de consolidar la marca y garantizar una implementación coherente en todos los destinos, y los primeros hoteles en adoptar el nuevo sello serán los de la Península Ibérica.

DESPLIEGUE

Posteriormente, se incorporarán los establecimientos con los que el grupo ya cuenta en Europa, ubicados en Budapest, Nápoles, Roma, París y Liubliana, reforzando así la proyección internacional de la marca.

"Con Dorma Hotels damos un paso más en la evolución de nuestra arquitectura de marcas, reforzando nuestra capacidad para ofrecer propuestas segmentadas y adaptadas. La especialización de nuestras marcas nos permite fortalecer nuestra propuesta de valor", ha afirmado el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López Seijas.