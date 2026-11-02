Eva Baltasar, Premio Médicis Étranger con 'Ocàs i fascinació'

Archivo - La escritora Eva Baltasar - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La traducción al francés de 'Ocàs i fascinació' ('Déclin et fascination') de Eva Baltasar, a cargo de Annie Bats para la editorial Verdier, ha ganado el Premio Médicis Étranger 2026, fallado este lunes en París.

Club Editor, que publicó la edición en catalán, ha asegurado en redes sociales que es "la primera obra catalana que recibe este premio".

El jurado ha estado formado por Pascale Roze, Marianne Alphant, Michel Braudeau, Marie Darrieussecq, Dominique Fernandez, Anne F. Garréta, Patrick Grainville, Andreï Makine y Alain Veinstein.