Evacuan a unos 80 pasajeros de un tren averiado en La Selva del Camp (Tarragona)

TARRAGONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y personal de seguridad de Adif han evacuado a unos 80 pasajeros de un tren de Rodalies que se ha averiado este jueves al mediodía en La Selva del Camp (Tarragona), y se les ha escoltado hasta el andén más cercano.

Lo han explicado a Europa Press fuentes de la policía catalana y de Renfe, y la avería del convoy provoca el corte del servicio en la línea R14 entre Reus y Alcover (Tarragona), ya que se trata de un tramo de vía única.

Protecció Civil ha activado la prealerta del Ferrocat por esta incidencia, según ha informado en la red social 'X'.