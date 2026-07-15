Evacúan una casa de colonias y un cámping por el incendio de Sant Quirze Safaja (Barcelona)

Los Bombers trabajan en otro incendio en Sant Quirze Safaja (Barcelona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de emergencia han evacuado este miércoles por la tarde la casa de colonias Can Micaló y el cámping l'Illa por el incendio delcarado este miércoles por la tarde en Sant Quirze Safaja (Barcelona), según informa Protecció Civil vía 'X'.

Los que estaban en el cámping han sido evacuados al pabellón de Sant Quirze y los de la casa de colonias a Aiguafreda (Barcelona).

También se ha pedido el confinamiento de las casas del Pla de la Casanova y el hostal rural Masblanc i la Rovineta.

Los efectivos de Protecció Civil ha establecido contacto con los alcaldes para informar del confinamiento.

Hasta las 17.30 horas se han quemado unas 70 hectáreas y sobre el terreno trabajan una veintena de dotaciones.