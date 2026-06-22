El evento solidario Sosciathlon se celebrará el 27 de septiembre en Vila-Seca (Tarragona) - PORT TARRAGONA

TARRAGONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El evento solidario Sosciathlon se celebrará el 27 de septiembre en Vila-Seca (Tarragona) y destinará el 100% de los beneficios a la investigación de enfermedades minoritarias del Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Sosciathlon ha presentado su 11 edición en el Port de Tarragona, junto al presidente del puerto, Santiago J. Castellà, y el alcalde de Vila-Seca, Pere Segura, informa el Port en un comunicado este lunes.

El representante de la Associació Solidària Sosciathlon Marçal Ferré ha explicado que los fondos se distribuirán entre dos líneas de investigación: el Sarcoma Anaplástico Renal asociado al gen DICER1, desarrollado en el Idibell, y el apoyo a la Asociación Antian de Cambrils, vinculada a una enfermedad genética ultra minoritaria causada por el gen ADSL, con investigación asociada en la UAB.