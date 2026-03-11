Una excavación revela el trazado original de Barcelona antes de construirse la Ciutadella en 1714

Excavaciónes en la calle Antic de Sant Joan - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unas excavaciones arqueológicas en la calle Antic de Sant Joan han permitido documentar una parte del trazado original del barrio de la Ribera, en el distrito de Ciutat Vella, que desapareció al construirse el parque de la Ciutadella entre 1714 y 1718 por orden del rey Felipe V.

En concreto, los trabajos han permitido documentar una parte del antiguo barrio a la altura de la calle Bonaire, antiguamente conocida como calle Sant Daniel, que corresponden a las antiguas casas del siglo XVIII afectadas por la reforma, indica el consistorio en un comunicado.

También se ha documentado un tramo de unos 20 metros de la antigua calle Caldes, que no coincide exactamente con el trazado actual de la calle Antic de Sant Joan, y que conserva un pavimento de piedra con un canal central, donde desaguaban las canalizaciones procedentes de las diferentes estancias de las viviendas.

En ambos lados de esta calle se han identificado restos de entre 8 y 9 viviendas de dimensiones diversas, y en las situadas en la zona más al sur se han detectado afectaciones producidas por el bombardeo del sitio de 1714, de las que se han recuperado varias balas de cañón.

La intervención se inició el pasado mes de enero a raíz de las obras del nuevo alcantarillado del barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, y continuará durante varias semanas, lo que podría descubrir niveles aún más antiguos, como una posible zona de playa fosilizada o restos islámicos o tardo-romanos.