El excónsul honorario de Finlandia en Barcelona rechaza tener relación con el tráfico de 'khat'

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El excónsul honorario de Finlandia en Barcelona Albert Ginjaume ha afirmado que no tiene "nada que ver" con la supuesta organización dedicada a tráfico de catinonas sintéticas (una droga alucinógena conocida como 'khat') desmantelada por la Guardia Civil.

En un comunicado, Ginjaume asegura que no está detenido, que no va a hacer más declaraciones que no sean en sede judicial y que se reserva todas las acciones "que en derecho procedan para el resarcimiento de los daños y perjuicios".

La investigación, según un comunicado de la Guardia Civil, desmanteló a una supuesta organización criminal transnacional que "creó una estructura empresarial compleja" para llevar a cabo operaciones fraudulentas, contando con especialistas aduaneros.

En la operación en instalaciones del Puerto de Barcelona, donde se incautaron 3,2 toneladas de esta droga alucinógena, se investigan tres sociedades empresariales, y los agentes buscan a integrantes del grupo, ya que la mayoría de directrices presuntamente se dieron desde otros países.

Supuestamente la organización realizó operaciones de importación de estas sustancias "en grandes cantidades" y, para eludir los controles de inspección, falsificaron las declaraciones aduaneras para anular la capacidad de análisis de riesgo sobre este tipo de productos.