Los excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic dicen que estaba "bloqueado, afectado y en shock"

El abogado de Jonathan Andic, Cristóbal Martell, a su llegada al Juzgado Nº4 Martorell, a 30 de junio de 2026, en Martorell, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

MARTORELL (BARCELONA), 30 (EUROPA PRESS)

Los dos excursionistas que auxiliaron a Jonathan Andic después de que su padre, Isak Andic, se precipitara por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona) el 14 de diciembre de 2024 se lo encontraron "bloqueado, afectado y en estado de shock", han explicado fuentes judiciales a Europa Press.

Se trata de dos excursionistas que, una vez al año, realizan esa ruta y que, el día de los hechos, se encontraron con Jonathan Andic (nvestigado por presunto homicidio) mientras hablaba por teléfono con los servicios de Emergencias y explicaba que él caminaba delante de su padre y que escuchó un ruido de piedras.

Debido al estado en el que se encontraba Jonathan Andic, uno de los excursionistas se puso al teléfono para darle las coordenadas del lugar a Emergencias y, posteriormente, acompañó a Jonathan Andic caminando hasta las escaleras del aparcamiento, donde estaban los bomberos.

Estos testigos también han explicado que en la zona en la que Isak Andic sufrió la caída mortal hay un terraplén en el que, "si pierdes la línea", te puedes caer porque no hay lugar al que agarrarse.

Los dos excursionistas, que no declararon ante los Mossos d'Esquadra, recibieron la citación judicial la semana pasada.