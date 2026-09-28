Exdirector del CNI descarta una intervención de EE.UU. e Israel en Ceuta y señala a Marruecos

Varios migrantes acampados en la playa del Trampolín. - Marcos Moreno - Europa Press

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y exembajador, Jorge Dezcallar, ha descartado que Estados Unidos e Israel estuvieran detrás de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta en julio, y ha señalado a Marruecos: "Yo creo que dijeron, bueno, vamos a recordar aquí quién es el que tiene la sartén por el mango".

"Yo pienso que hay otros países interesados en crear conflictos en Europa y en crear conflictos entre europeos y en crear conflictos en una zona tan sensible como el Estrecho de Gibraltar", ha señalado Dezcallar en alusión a Rusia en una entrevista este lunes en Ràdio 4 y 2Cat recogida por Europa Press.

También ha señalado que Marruecos ha notado un "ligero cambio de actitud" en España, con temas como otorgar la nacionalidad a saharauis, restablecer relaciones con Argelia y mostrar una cierta independencia de criterio respecto al Sáhara y la política de apaciguamiento.

Considera que "no es normal" que dos meses después se desconozcan tantos detalles sobre la llegada masiva de tantas personas, y que estas sigan viviendo en una playa en condiciones que ha calificado de deplorables y ha comparado con un campamento de Sudán.

Dezcallar ha tachado de barbaridad que el Gobierno haya desclasificado informes del CNI sobre este episodio, aunque ha reconocido que no es el primer Ejecutivo que lo hace, ya que el de José María Aznar también lo hizo.

Ha advertido de que esto puede dar información a otros servicios secretos: "Te dice qué es lo que te interesa, qué es lo que no te interesa, qué es lo que estás siguiendo, qué es lo que no, qué medios tienes, qué medios careces".

También ha señalado que esto puede poner en peligro la lucha antiterrorista y puede "ayudar a estrechar el cerco sobre un colaborador, sobre un topo, sobre un informador", que puede querer dejar de colaborar.