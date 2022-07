El exdirigente de CDC David Madí niega en el juicio una trama para defraudar a Hacienda

La Fiscalía pide 2 años de cárcel para él y otros cinco acusados, 18 meses para otro y 11 meses para otro

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y exjefe de campaña del expresidente de la Generalitat Artur Mas, David Madí, ha negado este miércoles en el juicio contra él y otros siete acusados la existencia de una supuesta trama de facturas falsas en 2011, de la que presuntamente él fue cooperador necesario.

Lo ha dicho durante su interrogatorio en la primera sesión del juicio en el Juzgado Penal 23 de Barcelona, en la Ciudad de la Justicia, en la que han declarado los ocho acusados --entre ellos el exgerente de TV3 Josep Oriol Carbó-- por su supuesta actividad vinculada a la realización de producciones cinematográficas con la que supuestamente defraudaron a Hacienda.

La Fiscalía sostiene que las mercantiles IKI Cat XXI y Nubul Consulting, administradas por Madí, emitieron facturas supuestamente ficticias a la empresa del productor audiovisual, mientras que Madí ha negado que las facturas fueran falsas y ha defendido que realizó trabajos de consultoría y asesoramiento para Triacom, la empresa que es "el cliente más pequeño que tenía".

Ha explicado que, cuando finalizó su etapa en la política en 2011, inició su actividad económica creando la consultora estratégica y "otra empresa para hacer inversiones y proyectos distintos", y ha detallado que pidió un préstamo con Carbó, con quien mantiene una relación de amistad, para gestionar los trámites burocráticos de estas empresas.

"Carbó se ofrece a ayudarme, cogemos un crédito para salir adelante y, cuando funciona la empresa, devolvemos el crédito, así de fácil", ha asegurado Madí ante la jueza, y ha sostenido que han abonado el importe de todas las facturas hasta el último céntimo, en sus palabras.

Por su parte, Carbó ha ratificado su declaración de febrero de 2017 donde ya reconoció los hechos, y ha asegurado que él ya efectuó el pago de las cuotas defraudadas e intereses "que le pidieron Hacienda y el tribunal".

OTROS ACUSADOS

Otro acusado ha asegurado que recibía llamadas de Carbó en las que le decía el importe que se tenía que poner en cada factura y que él lo hacía, aunque "algunos conceptos de las facturas no eran ciertos".

Éste ha garantizado que otros acusados le querían "enredar con el tema de las facturas", y ha negado que quisiera cooperar o defraudar a Hacienda, asegurando que simplemente quería cobrar un trabajo que se hizo porque no quería perder clientes.

Por su parte, un cuarto acusado ha explicado que era administrador de dos sociedades de comunicación y marketing, y que contabilizó y pagó el IVA que le correspondía, mientras que otro ha expresado que trabajaba en la empresa de construcción de su padre, también acusado, y que nunca colaboró en la emisión de las facturas, hecho que ha compartido su hermano, también acusado.

"No participé en nada, no conozco nada. Ellos no me conocen a mí para nada. No sé quiénes son ni a qué se dedicaban ni nada", ha alegado el padre, quien ha declarado por videoconferencia desde Palma de Mallorca por problemas de salud y ha renunciado a su última palabra.

Este viernes a las 9.30 horas seguirá el juicio con las pruebas periciales y los testigos, aunque por el momento la Fiscalía pide 11 meses de cárcel para Carbó --que ya que reconoció los hechos y consignó las cuotas supuestamente defraudadas--, 18 meses para otro y dos años de prisión para los otros seis, entre ellos Madí.