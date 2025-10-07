El exministro Joan Subirats, premio de honor de la Fundació FiraGran

Archivo - El exministro de Universidades Joan Subirats - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Universidades Joan Subirats ha sido galardonado con el premio de honor 2025 de la Fundació FiraGran por su contribución a la investigación y al diseño de políticas inclusivas y participativas para las personas mayores, según ha informado la organización este martes en un comunicado.

También serán premiados el músico de jazz Ricardo Gili; la exjugadora y entrenadora de baloncesto Josepa Soler, la empresaria y emprendedora María Teresa Saperas y la ilustradora Elisabeth Justicia.

La ceremonia de entrega, que se inaugurará con un concierto de Mariona Sagarra y la conferencia del doctor Francesc Torralba, estará presidida por el secretario general de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Raúl Moreno.