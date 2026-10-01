Expertos abogan por reforzar la resiliencia de paisajes, comunidad y economía ante los incendios

Como parte del programa los participantes visitaron la zona afectada por el incendio forestal de este julio en Les Gavarres - CTFC-FUNDACIÓN LA CAIXA-BCA

GIRONA, 1 (EUROPA PRESS)

Más de 80 representantes de instituciones, centros de investigación, organizaciones, empresas tecnológicas y 'living labs' se han reunido este miércoles y jueves en los Jardins de Cap Roig, en Calella de Palafrugell (Girona), para abordar cómo reforzar la resiliencia de los paisajes, las comunidades y las economías ante incendios forestales.

El encuentro ha sido organizado por la Wildfire Resilient Landscapes Network (WRLN) de la Circular Bioeconomy Alliance (CBA) y el programa FIRE-RES, coordinado por el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Catalunya (CTFC), y lo ha acogido la Fundación La Caixa, informan los organizadores en un comunicado.

La reunión se ha centrado en el objetivo de "pasar del conocimiento, los proyectos piloto y las iniciativas aisladas a una acción coordinada y a gran escala que reforzar la resiliencia de los paisajes, las comunidades y las economías" frente a los incendios forestales.

El director ejecutivo de la CBA, Marc Palahí, ha afirmado que avanzar desde iniciativas piloto hacia una resiliencia a escala de paisaje requerirá "replantear la economía" tal como se ha entendido hasta ahora para situar la naturaleza en el centro.

Además, ha considerado que una nueva economía basada en la naturaleza ayudará a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a adaptarse "mejor a las incertidumbres derivadas del cambio climático".

PREVENCIÓN

El secretario general del Departament de Economía y Finanzas de la Generalitat, Juli Fernández, ha valorado la importancia de abordar la prevención de los incendios desde una perspectiva "integral" que combine el conocimiento científico, las políticas públicas y la implicación de los distintos agentes que actúan sobre el territorio.

Ha destacado el papel de la gestión forestal como política estructural y de largo plazo, y ha remarcado la necesidad de pasar del diagnóstico a aplicar soluciones, a reforzar la colaboración entre administraciones, mundo local, sector privado y comunidad científica, y a "reconocer el valor de las personas que gestionan el territorio".

El director de Resiliencia a los Incendios Forestales de la CBA y director del CTFC, Antoni Trasobares, ha afirmado que "es el momento de pensar de forma global e impulsar nuevas iniciativas capaces de marcar la diferencia ante los cambios rápidos y de gran impacto" de la actualidad.

"La diversidad de organizaciones y territorios representados en este encuentro refleja una convicción compartida: ninguna institución, sector o país puede afrontar en solitario el creciente desafío" de los incendios forestales, ha añadido.

GESTIÓN ACTIVA DEL PAISAJE

En la reunión se ha puesto de relieve la necesidad de una gestión activa del paisaje, la integración del riesgo de incendios en políticas más allá del ámbito forestal y de la protección civil, y una mayor coordinación entre sectores y niveles de gobierno; y se ha enfatizado que las comunidades y los gestores del territorio "deben desempeñar un papel activo en la toma de decisiones".

Para el jefe inspector del GRAF --la unidad especializada en incendios forestales de los Bomberos de la Generalitat--, Marc Castellnou, la extinción de incendios "sigue siendo esencial, pero la respuesta de emergencia por sí sola no puede abordar la creciente magnitud y complejidad" del riesgo de incendios forestales.

GOBERNANZA Y FINANCIACIÓN

En el encuentro se ha constatado que tener paisajes resilientes a los requiere una acción coordinada; los debates sobre gobernanza han explorado cómo los marcos políticos, las herramientas de planificación, la coordinación institucional y la participación efectiva pueden favorecer la colaboración; y se ha abordado el hecho de que la tecnología puede reforzar la toma de decisiones en todas las etapas.

También se ha tratado cómo garantizar una financiación a largo plazo para las iniciativas que trabajan en la resiliencia del paisaje y se han explorado nuevas alianzas y mecanismos; y se han reunido experiencias de 'living labs' e iniciativas demostrativas a gran escala de Europa, América del Norte y del Sur, Australia y África.

AFECTACIÓN DE INCENDIOS

Los participantes han visitado la zona afectada por el incendio forestal de este julio en Les Gavarres (Girona) --que afectó aproximadamente a 2.200 hectáreas-- y los servicios de emergencia, propietarios forestales y otros actores locales explicaron el impacto provocado por el incendio, las exigencias operativas de la emergencia y la coordinación "necesaria".

Según cifras de la organización, de 2008 a 2023 los incendios forestales desplazaron aproximadamente a 590.000 personas en la Unión Europea, mientras que los daños a propiedades e infraestructuras se estiman en torno a 2.500 millones de euros anuales.

Ante esto, los organizadores defienden que construir paisajes resilientes significa "no solo reducir el riesgo de incendios forestales", sino también proteger a las personas, la salud pública, los medios de vida rurales, los recursos hídricos, los suelos, la biodiversidad, las infraestructuras y las economías locales.