Expertos bancarios analizan el impacto de las stablecoins y la tokenización en el dinero digital

Asistentes a la jornada - INSTITUTO ESPAÑOL DE ANALISTAS

BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegación catalana del Instituto Español de Analistas ha reunido a expertos del sector financiero y tecnológico en una sesión donde se ha analizado el impacto de las stablecoins y la tokenización en el dinero digital, informa la entidad en un comunicado este jueves.

En la jornada 'El futuro del dinero: stablecoins, banca digital y nuevos modelos de pago. Cómo la tokenización, Qivalis y el dinero programable transformarán los pagos, el ahorro y los servicios financieros en Europa', ha celebrado una mesa redonda que ha analizado el impacto de las nuevas divisas digitales, los activos tokenizados y las infraestructuras basadas en blockchain en la evolución de los pagos, el ahorro y los servicios financieros.

La sesión ha contado con la participación del especialista en Activos Digitales de BBVA, Gabriel Lera; el senior manager de Digital Assets en KPMG, Iván Manso Arenal, y la directora de Estrategia Bancaria y Transformación Digital de CaixaBank, Sandra Jodar, y la mesa ha estado moderada por Jordi Amorós, director de Planificación IT & Operaciones de Banco Sabadell.

TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

En su discurso de bienvenida, la presidenta de la delegación catalana del Instituto Español de Analistas, Margarida Gabarró, ha subrayado la relevancia de abrir este debate en un momento de transformación acelerada del sistema financiero: "La digitalización del dinero ya no es una cuestión de futuro, sino una transformación en marcha que interpela directamente a bancos, empresas, inversores y reguladores".

Durante la sesión, los ponentes han coincidido en que la digitalización del dinero está entrando en una nueva fase, y que las stablecoins, inicialmente vinculadas al ecosistema cripto, empiezan a consolidarse como una infraestructura con aplicaciones reales para pagos instantáneos, liquidación de operaciones, gestión de liquidez y nuevos modelos de relación entre bancos, empresas, plataformas digitales y clientes.

Uno de los principales ejes de la jornada ha sido Qivalis, el consorcio bancario europeo impulsado para lanzar una stablecoin denominada en euros, prevista para la segunda mitad de 2026 y en la que participan entidades como CaixaBank, BBVA y Banco Sabadell.

La mesa abordó el papel de las stablecoins, la tokenización de activos y el dinero programable como nuevas infraestructuras capaces de transformar los pagos, la gestión de liquidez, el ahorro y los servicios financieros en Europa.

Gabriel Lera explicó que las stablecoins nacieron para aportar una representación del dinero fiat compatible con la operativa 24/7 de las redes blockchain y que actualmente se perfilan como una alternativa complementaria a las infraestructuras financieras tradicionales.

Por su parte, Iván Manso destacó la necesidad de aterrizar el auge de las stablecoins en casos de uso concretos, diferenciando entre nuevas formas de dinero y activos tokenizados como conceptos complementarios.

EL PAPEL DE LA BANCA EUROPEA

A continuación, Sandra Jodar remarcó el papel que puede jugar la banca europea en el desarrollo de nuevas soluciones de dinero digital regulado y consideró que el lanzamiento de Qivalis contribuye a asegurar que la oferta estará ahí para satisfacer a la demanda.

En la misma línea, Jordi Amorós destacó que el desarrollo de estos nuevos modelos de pago no dependerá únicamente de la tecnología, sino también de la capacidad del sector para integrarlos en infraestructuras robustas, eficientes y compatibles con la operativa bancaria actual.