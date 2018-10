Expertos en Big Data constatan su impacto en la transformación de banca, industria y salud

Publicado 25/10/2018 17:34:25 CET

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos que han participado este jueves en la segunda jornada del Big Data Congress 2018 han coincidido en señalar el gran impacto que tiene el análisis masivo de datos combinado con la inteligencia artificial en la transformación de sectores como la banca, la industria o la salud.

Según ha destacado Enrique Mora, ingeniero del departamento de soluciones de inteligencia artificial de Nestlé, la mayor aceptación de esta realidad hace que sectores tradicionalmente menos digitales, como banca e industria, se estén abriendo a una "transformación más profunda".

"Los datos, por si solos, son extremadamente importantes, pero es lo que somos capaces de hacer con ellos lo que da el punto diferenciador", ha manifestado Mora, durante el encuentro, que organiza el Centro de Excelencia en Big Data de Barcelona, iniciativa liderada por el centro tecnológico Eurecat, con el apoyo de Oracle, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.

Abundando en el efecto del Big Data en el mundo de los negocios, el profesor de la Northeastern University y CTO de la compañía Ntent, Ricardo Baeza-Yates, ha señalado que el análisis de grandes volúmenes de datos permite que las grandes empresas puedan optimizar globalmente sus recursos, predecir el comportamiento de sus clientes o incluso hacer mantenimiento prescriptivo antes de que fallen sus máquinas.

También ha participado el responsable de investigación de Sistemas en Red en el Instituto Max Planck de Sistemas de Software y profesor de la Universidad de Saarland, Krishna Gummadi, que ha hablado sobre la mejora de la equidad y de la transparencia de la toma de decisiones por parte de máquinas.

En su opinión, la toma de decisiones algorítmicas, fundamentada en el aprendizaje automático, se utiliza cada vez más para ayudar o reemplazar la toma de decisiones humanas en una variedad de campos que van desde la banca, la contratación o el periodismo.

BIG DATA AWARDS

También se han entregado los premios correspondientes a la cuarta edición los Big Data Awards, patrocinados por Oracle, con el objetivo de reconocer las tesis doctorales y proyectos de máster o posgrado relacionados en Big Data y Data Analytics con más impacto socioeconómico y con mayor innovación tecnológica.

Los ganadores han sido el proyecto 'Describing Socializing, Eating and Sedentary Lifestyle Patterns from Egocentric Images', de Pedro Herruzo, Laura Portell y Alberto Soto, en la categoría de proyecto final de máster o posgrado; y 'Temporal Graph Mining and Distributed Processing', de Rohit Kumar, en la modalidad de tesis doctoral, dotados con 1.000 y 1.500 euros, respectivamente.