Expertos debaten sobre seguridad en instalaciones portuarias en una jornada del Puerto de Barcelona

Los ponentes de la jornada - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Barcelona acogió este martes la jornada 'Seguretat i Resiliència en instal·lacions portuàries davant dels riscos operatius i emergents', donde unos 50 expertos debatieron sobre los retos de seguridad que plantea la transformación portuaria, informa en un comunicado este miércoles.

Esta jornada, organizada por la compañía de inspección y certificación Société Générale de Surveillance (SGS) con la colaboración del Puerto de Barcelona y Salvamento Marítimo de Barcelona, puso el acento en la prevención y el cumplimiento de la normativa.

Los ponentes destacaron la importancia de que los Planes de Autoprotección (PAU) de las empresas portuarias y las industrias sean "documentos vivos" que se revisen y actualicen periódicamente para poder dar la respuesta más efectiva a las situaciones de emergencia.