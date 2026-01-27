Expertos y empresarios rechazan la eliminación de los apartamentos turísticos en Barcelona en 2028

Los participantes en el encuentro. - APARTUR

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Representantes del sector turístico, jurídico y académico han rechazado la eliminación de los apartamentos turísticos en Barcelona a partir de 2028, en el coloquio 'La Barcelona del futuro: El impacto real de eliminar los pisos turísticos', celebrado en el Círculo Ecuestre, informa Apartur en un comunicado este martes.

Han participado el presidente de Apartur, Enrique Alcántara; el manager de Strategy&Economics de PwC en Catalunya Jordi Salvador; el presidente de Room Mate Hotels, Kike Sarasola; el abogado Pablo Molina, y el economista Gonzalo Bernardos.

Los participantes en el encuentro han coincidido en reclamar una "regulación equilibrada", ya que han alertado de que esta prohibición provocaría la aparición de un mercado ilegal de este tipo de alojamientos.

Han dicho que esta eliminación "supondría un grave perjuicio para la economía de la ciudad, su competitividad internacional y su capacidad" para acoger turismo familiar, de negocios y grandes eventos.

Además, han insistido en que no hay "una relación acreditada" entre estos alojamientos y el aumento del precio de la vivienda en la ciudad.