Expertos en innovación debaten el futuro de la educación en la St. Peter's School de Barcelona

Imagen de la reunión. - ST. PETER'S SCHOOL BARCELONA

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La escuela St. Peter's School de Barcelona ha acogido la quinta reunión anual de su Comité de Expertos en Innovación para debatir el futuro de la innovación educativa, y han participado la dirección pedagógica de la escuela junto a profesores de diversas especialidades, informa el centro en un comunicado este lunes.

También han asistido el catedrático de Esade Business School y miembro de Associate Dean of Executive MBA Programs, Xavier Ferràs; el fundador de Curiosity Atelier, Institute of Next, Infonomía y Edgers, Alfons Cornella; el fundador y director de Partner en Invivo Partners (Venture Capital), Lluís Pareras, y el doctor en Ciencias de la Comunicación y director de Comunicación de la Universitat CEU Abat Oliba, Alfonso Freire.

Los temas principales que han debatido son cómo serán los alumnos, cómo serán los profesores, cómo se evaluará a los alumnos y cómo serán los colegios o espacios de aprendizaje, con una mirada a medio plazo (20 años) y largo plazo (60 años).