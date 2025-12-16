Expertos piden "certidumbre regulatoria" para impulsar el sector del gas verde en España - GAS VERDE SÍ

BARCELONA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la plataforma Gas Verde Sí y ceo de Nediga, Raúl Suárez, ha pedido "certidumbre regulatoria" para impulsar el sector del gas verde en España, lo que a su parecer permitiría acelerar el despliegue del biometano y activar su demanda.

Lo ha dicho durante la jornada informativa 'El potencial del gas verde como motor de cambio en Catalunya', organizada en Barcelona por Gas Verde Sí, espacio que nace para impulsar el desarrollo del gas verde o biometano en España, informa la plataforma en un comunicado este martes.

"Aunque llegamos más tarde que otros países, debemos aprender de su experiencia. Un marco regulatorio eficiente, que favorezca a los promotores, es clave para acelerar el despliegue del biometano", ha subrayado Suárez.

A su parecer, el establecimiento de cuotas de demanda es fundamental: "el biometano ya es una energía competitiva y ahora el reto es activar la demanda", ha manifestado el portavoz de Gas Verde Sí, al tiempo que ha instado a trabajar para divulgar estas medidas y hacer pedagogía sobre su valor, textualmente.

Catalunya cuenta con 8 de las 18 plantas de biometano en operación en España, y hay otros 23 proyectos en desarrollo en el territorio, que permitirán alcanzar una producción estimada de 1,2 TWh.

Entre ellas se encuentra la mayor planta de residuos de España, con capacidad para tratar 500.000 toneladas anuales, en su mayoría de origen ganadero.