Expertos ven necesario eliminar el cambio de hora y defienden mantener el horario de invierno

Archivo - Centenares de personas caminan por Barcelona, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos catalanes han considerado necesario eliminar el cambio de hora estacional, como el que se va a producir la madrugada de este sábado al domingo, cuando a las 03.00 horas serán las 02.00, y defienden mantener el horario de invierno porque aseguran que hay evidencia de que es mejor para la salud.

En declaraciones a Europa Press, la directora de la Time Use Initiative, Marta Junqué, ha señalado que "toda evidencia científica demuestra que, aunque el motivo del cambio de hora cada 6 meses era para ahorrar energéticamente, no ha habido ahorro".

Asegura que fue una medida que surgió con el modelo energético de los años 80 y que ahora es muy diferente: "No había Internet, ni centros de datos, ni aire acondicionado. Las medidas de hace 40 años no tienen nada que ver con el ahorro energético de ahora".

Junqué, que ha celebrado la propuesta del Gobierno ante la Unión Europea de eliminar el cambio horario, insiste que el hecho de sumar una hora o restarla, según el momento del año, "distorsiona" el cuerpo, ya que señala que tiene efectos negativos para la salud, y reitera que no hay un ahorro energético como tal.

"Hace que haya más accidentalidad esos días, más problemas para conciliar el sueño, especialmente en niños, gente mayor y personas con enfermedades crónicas. Se ha comprobado que, a la larga, cambiar de horario cada seis meses aumenta los ictus y las enfermedades cardiovasculares, es un cambio artificial en nuestro cuerpo", añade.

PROPUESTA

En cuanto a si ve mejor mantener el horario de verano o el de invierno, una vez se elimine el cambio horario estacional, Junqué cree que el debate no tiene que ir tanto en este sentido, sino en torno a "hablar de a qué hora se quiere el sol", pero defiende que haya más horas de luz por la mañana, lo que sería el de invierno.

"Si de manera estable nos quedáramos con el horario de verano, en los meses de diciembre a marzo hasta las 09.15 horas no saldría el sol, por tanto los niños irían al colegio sin luz y afectaría a actividades económicas como la agricultura y la construcción", que señala que necesitan luz por la mañana.

LUZ SOLAR Y TIEMPO DE OCIO

Por otro lado, sobre el hecho de que el horario de invierno implicaría menos horas de sol cuando se acabe la jornada laboral y, por tanto, impacte en el tiempo de ocio, ha considerado que "no hay que mezclar discusiones".

"Una cosa es la duración de nuestra jornada laboral, que aquí en España tenemos una jornada que a las 19 horas el 70% de la población está trabajando", y ha añadido que ella cree que lo que se tiene que intentar es racionalizar los horarios de trabajo para que la gente salga a las 17, como en la mayoría de países europeos, y no a las 19.

Junqué, que ha recordado que hace una semana defendieron todas estas cuestiones durante la Time Use Week en Barcelona, ha insistido a la Unión Europea para que "priorice en su agenda" eliminar el cambio de horario estacional, para que el año que viene, en octubre, se produzca el último y ya se mantenga el de invierno.

AFECTACIÓN PARA LA SALUD

En declaraciones a Europa Press, el catedrático de Psiquiatría de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Antonio Bulbena, ha señalado que los cambios de rimos biológicos, con repercusiones físicas y mentales, animan a eliminar este cambio horario, teniendo en cuenta que "las ventajas económicas son mínimas y el jaleo mucho más grande".

"Cada vez que cambiamos, nuestros ritmos necesitan dos semanas mínimo para adaptarse. Es como un jet-lag encubierto, que hay muchas personas que lo sufren aunque habitualmente no lo consultan", y afirma que, entre escoger el horario de invierno o el de verano, el horario de invierno es el más cercano a la estructura circadiana.

Ha explicado que el cambio horario genera cambios hormonales, de atención y memoria, más irritabilidad y alteraciones en el ritmo del sueño, y concluye que se debería eliminar este cambio, probar el horario de invierno y "promover estudios para detallar las auténticas dimensiones".